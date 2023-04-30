«Антверпен» Марко ван Боммела выиграл Кубок Бельгии

Сегодня, 30 апреля, состоялся финал Кубка Бельгии, в котором встречались «Мехелен» и «Антверпен». Матч завершился победой «Антверпена», который возглавляет Марк ван Боммел, со счётом 2:0. Отличились Винсент Янссен и Мишель Баликвиша.

Четырёхкратный чемпион Бельгии «Антверпен» выиграл Кубок страны в четвёртый раз в истории, а для ван Боммела этот трофей стал первым в тренерской карьере. Голландский специалист возглавил бельгийский клуб в 2022 году, до этого он работал с ПСВ и «Вольфсбургом».

Добавим, что «Антверпен» продолжает бороться за чемпионский титул. Красные закончили регулярный сезон на третьем месте и пробились в чемпионскую группу, где поспорят за золото с «Генком», «Юнионом» и «Брюгге».