Станкович – о вылете «Сампдории»: чёрный день для всех нас. Болельщики этого не заслужили

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал вылет своего клуба в Серию B.

«Это огромное разочарование. Мне очень грустно. Ни один житель Генуи не согласится с таким исходом. Чёрный день для всех нас. Наши болельщики не заслужили этого.

Моё будущее? Я пока не знаю, не могу сказать. Я попытался оставить команду в высшем дивизионе, но у меня не получилось. Я сожалею об этом.

Мы обнялись с Квальяреллой в конце матча. Его отношение к делу всегда было образцовым», – приводит слова Станковича ITASportPress.

После поражения от «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии (0:2) «Сампдория» лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Генуэзцы не покидали элитный итальянский дивизион на протяжении 12 лет (последний раз это произошло в сезоне-2010/11). Тогда командой руководил Доменико Ди Карло. В тот раз «Сампдория» смогла вернуться в Серию А уже в следующем году.