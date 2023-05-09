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Бернарду Силва — о матче с «Реалом»: почему мы должны их бояться?

Бернарду Силва — о матче с «Реалом»: почему мы должны их бояться?
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы очень уважаем «Реал», безусловно, но не боимся. Почему мы должны их бояться?

Мы были бы глупы, если не уважали мадридскую команду, но у нас есть цель обыграть их, зная, что мы уступили в прошлом году в упорной борьбе. На этот раз мы сделаем всё для итогового успеха.

Мы постараемся сохранить победный настрой, который мы копили на протяжении последних двух месяцев, чтобы очень уверенно обыграть «Реал». Мы два месяца готовились именно к этому матчу. Вся команда верит, что мы можем обыграть этого соперника», — приводит слова Силвы Marca.

Первая полуфинальная игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде во вторник, 9 мая. Начало матча — в 22:00 мск.

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