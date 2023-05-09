И. Федотов: на месте Безбородова 80% судей назначили бы пенальти, но он разобрался

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод матча «Пари Нижний Новгород» – «Урал», в котором главный судья Владислав Безбородов принял решение не ставить пенальти в ворота «Урала».
«Хорошо отработал Безбородов. Очень сложный эпизод ему достался на 48-й минуте. Думаю, 80% судей в этой ситуации назначили бы 11-метровый и VAR при таком раскладе не полез бы. Безбородов здорово расположился, находился в хорошей позиции и увидел, что игрок «Урала» сыграл в мяч, а его соперник нагнулся и сам попал головой сбоку по бутсе. Разобрался здесь арбитр», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, 7 мая матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» на своём поле принимал «Урал», завершился нулевой ничьей.
- 9 мая 2023
-
10:00
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:31
-
09:26
-
09:19
-
09:17
-
09:15
-
09:08
-
08:47
-
08:45
-
08:28
-
08:15
-
08:14
-
07:40
-
07:00
-
06:39
-
06:18
-
06:15
-
05:59
-
05:57
-
05:51
-
03:48
-
03:46
-
03:34
-
03:23
-
03:05
-
02:56
-
02:45
-
02:43
-
02:15
-
02:10
-
02:00
-
01:53