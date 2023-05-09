Рафаэл Леау: не волнуйтесь, я скоро вернусь

Вингер «Милана» Рафаэл Леау ответил на вопросы о своей травме и гипотетическом переходе Килиана Мбаппе.
«Я восстановлюсь от травмы как можно скорее. Не переживайте, я скоро вернусь. Я оптимист. Я лечился и отдыхал весь день.
Хотел бы увидеть Мбаппе в «Милане». Он большой поклонник «россонери», -приводит слова Леау журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, на 10-й минуте матча с «Лацио» в последнем туре Серии А Леау был заменён и покинул поле. По предварительной информации и сообщениям различных источников, Леау получил повреждение приводящей мышцы бедра.
В текущем сезоне на счету Леау 43 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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