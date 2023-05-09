Мелкадзе: сезон получился провальным для «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:3).

«Получился равный матч, если не учитывать счёт, но побеждает тот, кто забил на один гол больше. Самое главное, чтобы никто не получил серьёзных травм и спокойно доиграли сезон. Конечно, надо стараться выигрывать в каждом матче, порадовать хоть как-то наших болельщиков в этом календарном году. Сезон получился провальным для «Сочи», но это не значит, что надо опустить руки», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» в турнирной таблице расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка. «Локомотив» после очной встречи обошёл сочинцев и теперь находится на девятой строчке, набрав 35 очков.