Видеообзор матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи»

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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Сочи» на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна. Всего через шесть минут Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор забил третий мяч в ворота «Сочи».

На 82-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не реализовал пенальти: удар эквадорца с 11-метровой отметки отразил Илья Лантратов.

Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.