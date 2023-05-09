Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси пообщался с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским о том, как обстоят дела в каталонском клубе.

Видео: Месси и Левандовски обсудили «Барселону»

Футболисты встретились на церемонии вручения премии Laurens в Париже. Между нападающими завязался диалог, участницей которого стала и супруга аргентинца Антонелла Рокуццо. Месси спросил Левандовского: «Как дела в «Барселоне»?» Роберт ответил игроку «ПСЖ»: «Всё в порядке». Антонелла заявила, что Левандовски со своей супругой счастливы в столице Каталонии, а Месси уточнил, живёт ли польская пара в том же районе, где когда-то жил аргентинец.

Левандовски перешёл в «Барселону» прошлым летом. Месси, по слухам, может вернуться в клуб в ближайшее трансферное окно.