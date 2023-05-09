Быстров: у «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берёшь…

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал трансферную политику московского «Спартака». По мнению Быстрова, «Зенит» подходит к своим трансферам более внимательно.

«Зениту» дают огромные деньги? А что, у «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берёшь… Половину иностранцев можно смело упомянуть. Что «Спартаку» мешает брать качественных футболистов?! Промеса ведь нашли. Вопрос к тем, кто работает в клубе.

«Зенит» подходит к своим трансферам очень внимательно. У них нельзя взять игрока, если Семак будет против. А в «Спартаке» думают: «Кто там у нас свободный? Давай к нам! А, не усилил. Ладно». Тиль, Крал, Дуарте, Фигарте… Блин, там за пять лет столько перечислять. За это время можно было трёх идеальных футболистов взять. А что мешало русских футболистов брать?

В «Спартак» должны приходить иностранцы, которые будут усиливать клуб. Дуарте — труп», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»