Быстров: «Спартак» играл хорошо, потому что «Зенит» играл плохо

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Он объяснил, почему сине-бело-голубые не продемонстрировали настолько убедительную игру, насколько от них ожидали.

«Давайте поспокойнее. Люди две недели назад уже понимали, что они чемпионы. Представляете, как трудно без еврокубков держать себя в тонусе? Приведу пример: 2012 год, мы стали чемпионами, следующий матч – «Спартак», команда, на которую не нужно настраиваться. Но представляете, если мы две недели керосиним и гуляем где-то? Многие говорили, что мы испортили праздник. Но нет, мы просто устали праздновать за эти две недели. Мы непрофессионально подошли к той игре, а все спартачи радовались. Но что произошло дальше… Нам сказали: «Ладно, проиграли, медальки повесили, идём дальше». А в следующем сезоне матч со «Спартаком» мы выиграли 5:0.

«Спартак» играл хорошо, потому что «Зенит» играл плохо. Я тоже ждал от «Зенита» феерической игры, но я понимаю, почему её нет», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»