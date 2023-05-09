Андрей Семёнов: не вижу у игроков «Ахмата» проблем с психологией, о которых говорил Ташуев
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Защитник и капитан грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Ташуева о психологических проблемах у игроков.
«Я не вижу тех психологических проблем у игроков «Ахмата», о которых говорил Ташуев. Мы обыгрываем большие команды, а можем проиграть слабым, потому что сейчас все могут побеждать. Может быть, тренер по-другому на это смотрит, но ему виднее — пусть он копает», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» расположился в турнирной таблице на пятой строчке, имея в активе 43 очка. Ближайшие преследователи, «Краснодар» и «Динамо», отстают на одно очко.
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