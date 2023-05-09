Ван Бастен — о возможном переходе Месси в Саудовскую Аравию: это кажется мне жалким

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Саудовскую Аравию.

«Что касается моего мнения, я не понимаю, почему Месси собирается играть в Саудовской Аравии. Чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше? Это кажется мне жалким. Месси должен делать то, что он любит, Месси должен быть сам себе боссом», — приводит слова ван Бастена Marca, ссылаясь на канал Ziggo Sport.

Ранее сообщалось, что руководство Саудовской Аравии намерено приглашать больше звёзд европейского футбола в местный чемпионат. По слухам, Месси будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 300 млн в год.

Напомним, после 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» расположился в турнирной таблице на верхней строчке, имея в активе 78 очков. Ближайший преследователь, «Ланс», отстаёт на шесть очков.