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Евгений Бушманов оценил шансы «Спартака» закончить сезон в топ-3 РПЛ

Евгений Бушманов оценил шансы «Спартака» закончить сезон в топ-3 РПЛ
Евгений Бушманов
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Бывший защитник московских ЦСКА и «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре красно-белых в этом сезоне.

«Сейчас «Спартак» имеет все шансы, чтобы попасть в тройку. Команда сделала достаточно большой шаг вперёд — это было особенно заметно в первой части сезона. Зимой «Спартак» провёл хорошие матчи на сборах, поэтому были большие ожидания от весенней части сезона. Но команде Абаскаля не получилось составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

Впереди ещё четыре матча чемпионата — они могут всё изменить. Игра с ЦСКА будет важная и показательная. Перед началом сезона я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке: пока мои ожидания оправдываются», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Спартак» расположился в турнирной таблице на четвёртой строчке, набрав 49 очков. Красно-белые отстают от третьего места на одно очко.

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