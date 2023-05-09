Защитник «Динамо» Лаксальт рассказал о задаче клуба до конца сезона-2022/2023

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о целях, которые стоят перед командой на конец сезона-2022/2023.

«Наша цель — закончить сезон наилучшим способом для нас и фанатов. Мы хотим побеждать. Слухи об уходе Йокановича? Я не слежу за неофициальными новостями. Я игрок — моя цель помогать команде. В последних четырёх турах надо продемонстрировать другую игру, а не ту, которую показываем два последних месяца», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» расположилось в турнирной таблице на седьмой строчке, имея в активе 42 очка. Столько же набрал «Краснодар», который находится на шестой строчке.