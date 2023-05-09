Кассьерра: люблю Россию, чувствую себя защищённым здесь. Летом останусь в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о своей невысокой результативности — в нынешнем сезоне форвард забил за сине-бело-голубых лишь один гол. Также колумбийский футболист рассказал о планах на будущее. По словам Кассьерры, он любит Россию и намерен остаться в «Зените», несмотря на слухи об интересе других клубов.

«Знаю, что болельщики задают много вопросов насчёт моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается, но для меня, если честно, самое главное — наслаждаться моментом в клубе, достигать результата. Если у меня будет возможность забивать, буду только рад, если нет — буду продолжать работать. Футбол — ежедневная работа, шансы у меня ещё будут. Никаких проблем нет.

СМИ писали, что у меня было предложение от «Црвены Звезды»? Да, я видел это. Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.

Считаю ли «Спартак» конкурентом? Против них всегда сложно играть, самое важное — мы их побеждаем. Не знаю, будут ли они конкурировать с нами в следующем сезоне. Сейчас мы наслаждаемся победой, а что будет в следующем чемпионате — узнаем ближе к делу.

Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищённым здесь», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».