Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Ташуев остаётся в клубе, всё остальное — формальности

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб достиг договорённости о продолжении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ташуевым.

«Переговоры по продлению контракта с Ташуевым начались и закончились, когда он пришёл к нам. У него есть чёткое понимание, что он дальше работает. Всё остальное – формальности», – приводит слова Айдамирова Metaratings.

Сергей Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги грозненский клуб под руководством 64-летнего специалиста занимает пятое место в таблице, набрав 43 очка по итогам 26 туров.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Игра пройдёт 14 мая.