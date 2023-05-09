Денисов из «Спартака»: опыт помогает нам идти к цели, чтобы прекратить гегемонию «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила санкт-петербургскому «Зениту» (2:3).

«Самый достойный матч «Спартака» с «Зенитом»? Мы всё-таки у них и 3:0 выигрывали. Но, конечно же, очень достойный матч провели. Обидно, что в конце пропустили. Но все молодцы, что играли до конца. Нам не хватило совсем немного.

Селихов? Каждый ошибается. Если он ошибся, значит, вся команда ошиблась. Мы сейчас работаем в нужном направлении. Тот опыт, который у нас сейчас набирается, помогает нам идти к нужной цели — в частности к тому, чтобы прекратить гегемонию «Зенита», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.