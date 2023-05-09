Оливейра — о гегемонии «Зенита»: никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли из «Уфы»

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра поделился эмоциями после выигранного санкт-петербургским клубом чемпионского титула.
«Огромная гордость за команду и за всё, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов.
Мы работаем каждый день. Поверь, очень тяжело такого добиться. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счёт самоотдачи, желания и работы они всего добились.
Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно. Со «Спартаком» была эмоциональная игра, мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 мая 2023
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