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Нигматуллин: Магкееву нужно посоветоваться с Акинфеевым, как лучше справиться с «крестами»

Нигматуллин: Магкееву нужно посоветоваться с Акинфеевым, как лучше справиться с «крестами»
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что получивший травму крестообразных связок колена защитник «Локомотива» Станислав Магкеев может обратиться за советом к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

«Магкееву нужно посоветоваться с Акинфеевым, как лучше справиться с этой проблемой — он тоже рвал «кресты». Стасу нужно набраться терпения и мужества, потому что такой беды никому не пожелаешь.

Это две очень серьёзные травмы, после которых не каждый может вернуться на высокий профессиональный уровень. Пожелаю сил и здоровья. Пусть вернётся на поле ещё сильнее!

Это огромная потеря для «Локомотива». Сейчас у них молодая команда — опытных квалифицированных игроков всегда не хватает. Думаю, что до конца сезона они дотянут, а летом уже нужно как-то решать вопрос», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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