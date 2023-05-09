Нигматуллин: Магкееву нужно посоветоваться с Акинфеевым, как лучше справиться с «крестами»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что получивший травму крестообразных связок колена защитник «Локомотива» Станислав Магкеев может обратиться за советом к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.
«Магкееву нужно посоветоваться с Акинфеевым, как лучше справиться с этой проблемой — он тоже рвал «кресты». Стасу нужно набраться терпения и мужества, потому что такой беды никому не пожелаешь.
Это две очень серьёзные травмы, после которых не каждый может вернуться на высокий профессиональный уровень. Пожелаю сил и здоровья. Пусть вернётся на поле ещё сильнее!
Это огромная потеря для «Локомотива». Сейчас у них молодая команда — опытных квалифицированных игроков всегда не хватает. Думаю, что до конца сезона они дотянут, а летом уже нужно как-то решать вопрос», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 мая 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:27
-
20:16
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:38
-
19:37
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:31