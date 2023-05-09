Агент Дркушича опроверг информацию о конфликте игрока с Цаллаговым

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, заявил, что конфликтная ситуация с полузащитником команды Ибрагимом Цаллаговым была улажена.

«После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было. И я не думаю, что Цаллагов переведён в дубль из-за ситуации с Ваньей. Это просто решение клуба, но судить не мне. Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор — и всё. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать. И этот конфликт сразу уладили в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки. Между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».