Агент Дркушича опроверг информацию о конфликте игрока с Цаллаговым
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, заявил, что конфликтная ситуация с полузащитником команды Ибрагимом Цаллаговым была улажена.
«После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было. И я не думаю, что Цаллагов переведён в дубль из-за ситуации с Ваньей. Это просто решение клуба, но судить не мне. Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор — и всё. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать. И этот конфликт сразу уладили в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки. Между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».
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