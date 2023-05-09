Камавинга — самый молодой автор голевой передачи в полуфинале ЛЧ с начала сбора статистики
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором голевой передачи на полуфинальной стадии Лиги чемпионов, сообщает Opta Sport.
Камавинга отдал голевую передачу на Винисиуса Жуниора в возрасте 20 лет и 180 дней. Это произошло в первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (сейчас идёт второй тайм, счёт равный — 1:1) и превзошёл достижение защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда (20 лет и 212 дней). Стоит отметить, что данная статистика ведётся только с сезона-2003/2004.
В текущем сезоне Камавинга принял участие в десяти матчах в составе «Реала» в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями. Также на его счету одна голевая передача в 32 матчах Ла Лиги.
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