Президент Габона встретился с Обамеянгом и попросил его вернуться в сборную страны

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в сборную Габона после встречи с президентом страны Али Бонго Ондимба, сообщает Daily Mail.
Президент Габона Али Бонго Ондимба лично встретился с футболистом и попросил его возобновить международную карьеру. Сообщается, что между семьёй игрока и лидером страны установлены хорошие отношения, и встреча заставила Обамеянга всерьёз задуматься о возвращении в сборную.
Обамеянг объявил об уходе из сборной в 2022 году. Он является лучшим бомбардиром в истории Габона с 30 забитыми мячами в 72 матчах. Кроме того Обамеянг — единственный представителем Габона, признанный лучшим футболистом года в Африке.
В текущем сезоне 33-летний Обамеянг принял участие в 21 матче в составе лондонского клуба во всех турнирах, забил в них три гола и отдал одну результативную передачу.
- 10 мая 2023
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:15
-
00:09
- 9 мая 2023
-
23:53
-
23:47
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:39
-
20:36