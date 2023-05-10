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Президент Габона встретился с Обамеянгом и попросил его вернуться в сборную страны

Президент Габона встретился с Обамеянгом и попросил его вернуться в сборную страны
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в сборную Габона после встречи с президентом страны Али Бонго Ондимба, сообщает Daily Mail.

Президент Габона Али Бонго Ондимба лично встретился с футболистом и попросил его возобновить международную карьеру. Сообщается, что между семьёй игрока и лидером страны установлены хорошие отношения, и встреча заставила Обамеянга всерьёз задуматься о возвращении в сборную.

Обамеянг объявил об уходе из сборной в 2022 году. Он является лучшим бомбардиром в истории Габона с 30 забитыми мячами в 72 матчах. Кроме того Обамеянг — единственный представителем Габона, признанный лучшим футболистом года в Африке.

В текущем сезоне 33-летний Обамеянг принял участие в 21 матче в составе лондонского клуба во всех турнирах, забил в них три гола и отдал одну результативную передачу.

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