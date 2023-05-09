«Челси» может предложить «Атлетико» Обамеянга и Кукурелью в обмен на Феликса
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«Челси» ищет способы сохранить арендованного у «Атлетико» нападающего Жоау Феликса, сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб не готов выплатить требуемые мадридцами € 100 млн и намерен предложить взамен двух своих футболистов. Руководители «Челси» считают, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и защитник Марк Кукурелья могут заинтересовать мадридский клуб и приблизить сделку к завершению.
Сам Феликс не хочет возвращаться в «Атлетико», если во главе команды останется Диего Симеоне. 23-летнему португальскому форварду нравится вариант с продолжением выступлений в английской Премьер-лиге.
В текущем сезоне Жоау Феликс провёл 17 матчей во всех турнирах в составе лондонского клуба и забил в них три мяча.
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