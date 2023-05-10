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Отец Холанда вступил в перепалку с болельщиками «Реала» во время матча 1/2 финала ЛЧ

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, был выведен службой безопасности стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей трибуны во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Как сообщает Instant Foot, работники стадиона вмешались в ситуацию, когда отец футболиста стал бросать едой в мадридских болельщиков, которые оскорбляли его.

Вчера, 9 мая, завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и закончилась со счётом 1:1.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: