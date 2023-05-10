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Де Брёйне забивает в полуфинале Лиги чемпионов третий сезон подряд

Де Брёйне забивает в полуфинале Лиги чемпионов третий сезон подряд
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, забивший гол на 67-й минуте гостевого матча против мадридского «Реала» (1:1), отличился в полуфинале Лиги чемпионов третий год подряд, сообщает официальный сайт УЕФА.

В 2022 году эти команды также встречались на той же стадии турнира. Тогда Де Брёйне открыл счёт в первом матче в Манчестере, который закончился победой английской команды со счётом 4:3.

В 2021 году бельгиец также забил гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». «Манчестер Сити» выиграл в гостях у парижан со счётом 2:1.

Всего на счету Де Брёйне 14 голов в Лиге чемпионов, причём 11 из них пришлись на плей-офф.

Ответный матч нынешнего розыгрыша турнира «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт на стадионе «Этихад» 17 мая. Начало в 22:00 мск

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