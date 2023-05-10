Черчесов: хочется выйти с «Ференцварошем» в группу Лиги чемпионов. Для нас это престиж

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о целях на сезон.
«Всё-таки наша главная задача ― стать чемпионами. Другое дело, что вылет из текущего розыгрыша Лиги чемпионов дал нам возможность неплохо выступить в Лиге Европы, поднабраться опыта. Посмотрим, что ещё будет с командой: есть несколько предложений по нашим футболистам. Несколько важных футболистов уже ушли ― Боли, Лайдуни. Мы каждый день общаемся со спортивным директором, у нас есть кандидаты, которые могут их заменить. Непросто найти тех, кто сразу даст качество. Но, конечно, хочется выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Для клуба это финансовый плюс, для нас престиж.
Но квалификация ― очень непростой турнир. Нужно сыграть восемь матчей с чемпионами своих стран, чтобы попасть в Лигу чемпионов, мы в этом сезоне из-за этого, считай, второй чемпионат сыграли. Долгий сезон, непростой, поучительный для нашего тренерского штаба, развивающий нас. Расслабиться не удаётся», – сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 мая 2023
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