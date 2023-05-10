Нападающий «Интера» Эдин Джеко: последние два сезона мы точно можем занести себе в актив

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о времени, проведённом в итальянском клубе.

«Это мой второй год в «Интере», и мы уже выиграли три трофея. Мы взяли Кубок Италии в прошлом сезоне и снова сыграем в финале. Жаль только, в прошлом сезоне мы не выиграли чемпионат. Знаем, что и в этом сезоне не получится это сделать. С другой стороны, мы в полуфинале Лиги чемпионов. «Интер» давно не играл на этой стадии. Эти два сезона мы совершенно точно можем занести себе в актив. И я очень рад, что играю здесь.

Мы всегда держимся вместе, даже в трудные времена. Но чаще мы вместе празднуем, когда побеждаем. У нас замечательный коллектив. Все всегда сосредоточенны. Порой мы проигрываем. Но на этом отрезке сезона в чемпионате, когда до конца остаётся всего полтора месяца и видна финишная черта, когда все цели уже достигнуты, ты уже не думаешь о поражениях и о том, что было в прошлом. Ты думаешь лишь о том, чего ещё можно достичь», — приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

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