Станислав Черчесов отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны клубов РПЛ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался на тему слухов об интересе к нему со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

«Я главный тренер «Ференцвароша», занимаюсь своим делом, недавно продлил контракт. Я концентрируюсь на своей работе, готовлю команду к Лиге чемпионов. Слухи на то и есть слухи», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Венгрии (2021/2022, 2022/2023) и выиграл Кубок Венгрии (2021/2022). В Лиге Европы «Ференцварош» добрался до 1/8 финала, где уступил немецкому «Байеру» по сумме двух матчей — 0:4. Ранее специалист работал со сборной России и в польской «Легии».