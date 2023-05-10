«Наполи» и «Ювентус» проявляют интерес к полузащитнику «Челси» Кристиану Пулишичу
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Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.
Пулишич входит в список игроков, которых «Челси» попытается продать ближайшим летом, чтобы компенсировать средства, потраченные в течение сезона на покупку новых футболистов. Сам американский полузащитник также нацелен покинуть клуб, так как недоволен количеством игрового времени в лондонской команде. Гранды итальянского чемпионата «Наполи» и «Ювентус» следят за развитием ситуации и готовы сделать предложение о трансфере 24-летнего американца.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Пулишич принял участие в 21 матче в составе «Челси», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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