«Наполи» и «Ювентус» проявляют интерес к полузащитнику «Челси» Кристиану Пулишичу

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.

Пулишич входит в список игроков, которых «Челси» попытается продать ближайшим летом, чтобы компенсировать средства, потраченные в течение сезона на покупку новых футболистов. Сам американский полузащитник также нацелен покинуть клуб, так как недоволен количеством игрового времени в лондонской команде. Гранды итальянского чемпионата «Наполи» и «Ювентус» следят за развитием ситуации и готовы сделать предложение о трансфере 24-летнего американца.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Пулишич принял участие в 21 матче в составе «Челси», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.