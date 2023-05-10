ESPN US: «Арсенал» предложит Рамсдейлу новый долгосрочный контракт

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает ESPN US.

Несмотря на то что текущий контракт английского вратаря с клубом действует до 2025 года, руководство «Арсенала» отмечает важность 24-летнего футболиста для команды и намерено вознаградить его значительным повышением зарплаты. В клубе считают, что вратарь сборной Англии продолжит прогрессировать, и видят в нём долгосрочный вариант сотрудничества. Ожидается, что договорённость между представителями игрока и клубом будет достигнута в ближайшее время.

В текущем сезоне Аарон Рамсдейл принял участие во всех 35 матчах своей команды в английской Премьер-лиге. Также голкипер сыграл в трёх матчах Лиги Европы.