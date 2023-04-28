Рамсдейл: не можем позволить себе сдаться

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл заявил, что лондонцы не намерены опускать руки и отдавать без борьбы чемпионский титул «Манчестер Сити».
«Для меня это был первый матч в качестве игрока «Арсенала» на этом стадионе, и первые 45 минут наш прессинг совершенно не успевал за действиями соперника. Если ты хочешь чего-то добиться здесь, ты должен быть хорош во всём, а мы были слегка не в себе.
На протяжении последних пяти лет они были лучшей командой в лиге. Потенциально они могут сделать требл. Мы хотим достичь того же уровня, что и «Манчестер Сити», играя при этом в своём стиле, и хотим бороться за победу в каждом турнире, как это делают они.
Девять месяцев мы сражались в Премьер-лиге не для того, чтобы сдаться за пять матчей до конца. Если в футболе и может произойти что-то необычное, то это случится здесь, в английской Премьер-лиге. Мы не можем жалеть себя. Мы преодолеем это, и тренер поможет нам», — цитирует Рамсдейла The Guardian.
Накануне «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» на выезде в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице, но теперь имеют только два очка преимущества над манкунианцами, которые провели на два матча меньше.
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