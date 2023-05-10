Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Оливейра: Малком не собирается уходить из клуба, как и остальные бразильцы

Тренер «Зенита» Оливейра: Малком не собирается уходить из клуба, как и остальные бразильцы
Аудио-версия:
Комментарии

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра прокомментировал слухи о том, что летом состав новоиспечённого чемпиона России может покинуть Малком.

«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него всё получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит». Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Моё мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось об интересе к некоторым игрокам питерской команды со стороны европейских клубов.
Из 68 голов «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России 40 были забиты бразильскими футболистами.

Материалы по теме
Александр Медведев: не стоит ждать массового отъезда бразильцев из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023