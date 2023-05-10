Тренер «Зенита» Оливейра: Малком не собирается уходить из клуба, как и остальные бразильцы

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра прокомментировал слухи о том, что летом состав новоиспечённого чемпиона России может покинуть Малком.
«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него всё получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит». Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Моё мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось об интересе к некоторым игрокам питерской команды со стороны европейских клубов.
Из 68 голов «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России 40 были забиты бразильскими футболистами.
- 10 мая 2023
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