Тренер «Зенита» Оливейра: Малком не собирается уходить из клуба, как и остальные бразильцы

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра прокомментировал слухи о том, что летом состав новоиспечённого чемпиона России может покинуть Малком.

«Малком очень доволен своим положением в «Зените»: он сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, много забивает. У него всё получается. Понятно, что Малком нужен всем топовым клубам Европы, но он рад выступать за «Зенит». Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Моё мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось об интересе к некоторым игрокам питерской команды со стороны европейских клубов.

Из 68 голов «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России 40 были забиты бразильскими футболистами.