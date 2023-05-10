Соломатин: ЦСКА надо приложить все усилия, чтобы прервать победное шествие «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, чего ждёт от красно-синих в концовке сезона-2022/2023, а также отметил, что в следующем розыгрыше РПЛ команда должна бороться за чемпионство.

«ЦСКА нужно удержать второе место в РПЛ, учитывая предстоящие игры со «Спартаком», «Ростовом» и «Краснодаром». Надо приложить все усилия, чтобы всё получилось. Второе место в чемпионате и победа в Кубке России — приоритетные задачи армейцев. Они сейчас должны показывать хороший и качественный футбол — только с помощью него добиваются результатов.

В последние годы «Зенит» постоянно побеждает в РПЛ. Но при равной ситуации армейцам надо приложить все усилия, чтобы прервать победное шествие сине-бело-голубых. В следующем сезоне ЦСКА должен бороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Соломатина Metaratings.

Напомним, после 26 сыгранных туров в РПЛ ЦСКА с 51 очком занимает вторую строчку в турнирной таблице. У идущего третьим «Ростова» на одно очко меньше. Очная встреча команд состоится в заключительном, 30-м туре чемпионата.