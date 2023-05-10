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«Реал» может расстаться с Карвахалем. Основной кандидат на замену испанца – Мазрауи

«Реал» рассматривает варианты обновления правого фланга обороны в предстоящее трансферное окно. Мадридцы могут расстаться со своим защитником Даниэлем Карвахалем, сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» давно желают подписать игрока, который сможет стать основным правым защитником команды на долгие годы.

Сообщается, что руководство «Реала» в первую очередь рассматривает Нуссайра Мазрауи из «Баварии».

В текущем сезоне на счету марокканца 23 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Мазрауи перешёл в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Ранее защитник высказывал недовольство относительно количества своего игрового времени в текущем сезоне.