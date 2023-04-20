Защитник «Баварии» намекнул на уход из клуба

Правый защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи дал понять, что будет добиваться ухода из клуба, если не получит больше игрового времени, сообщает Bild.

«Я пробился в стартовый состав в первой половине сезона, показал, на что способен, и вернулся после перикардита. Теперь мне кажется, что обо мне забыли, пусть это и громко звучит.

Тухель пока здесь совсем недолго. Я думаю, что он хороший тренер. Он много разговаривает с игроками. Это хорошо. Мы с тренером обсудили мою точку зрения. Но это останется между нами.

Я боец. Но если ситуация не изменится, то это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю. Но ещё слишком рано говорить о том, что произойдёт летом. Порой в футболе всё происходит очень быстро», — приводит слова Мазрауи Bild.

25-летний марокканец был подписан мюнхенцами на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал на протяжении четырёх сезонов в составе амстердамского «Аякса».