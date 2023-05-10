Кечинов: из клубов на вылет из РПЛ не жалко «Химки». Было мало футбола, но много скандалов

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о турнирных перспективах команд из нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Не жалко только «Химки». На протяжении всего сезона было мало футбола, но много отставок, скандалов. Поэтому «Химки» — единственная команда на вылет, которую не жалко.

«Торпедо» старалось. Не в обиду им, но там не те футболисты, которые решили бы задачу остаться в РПЛ. Ожидаемо, что «Торпедо» вылетит, но их жалко. У «Факела», «Пари НН» и «Крыльев Советов» хорошие шансы остаться: у них команды сильнее, чем те, которые будут из Первой лиги», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» (17 очков) и «Торпедо» (13) находятся в зоне прямого вылета из РПЛ, а «Факел» (24) и «Пари Нижний Новгород» (23) занимают соответственно 13-е и 14-е места таблицы. «Крылья Советов» выше зоны плей-офф на одно очко.