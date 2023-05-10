«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск.

Стартовые составы:

«Милан»: Меньян, Кьер, Калабрия, Эрнандес, Томори, Беннасер, Крунич, Диас, Салемакерс, Тонали, Жиру.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Димарко, Думфрис, Бастони, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Мартинес, Джеко.

Ранее «Милан» вышел со второго места из группы с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо», победил в 1/8 финала «Тоттенхэм», а в четвертьфинале обыграл «Наполи». «Интер» финишировал вторым в квартете с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией», а затем прошёл «Порту» и «Бенфику».

В текущем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. Матч за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой паре полуфинала «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.