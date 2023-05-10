Бебето и Ромарио, ставшие политиками в Бразилии, устроили публичную ссору в СМИ

Чемпионы мира 1994 года в составе сборной Бразилии, Ромарио и Бебето, несколько лет назад ставшие политиками у себя на родине, устроили публичную ссору в СМИ.

«Предатель. Он был моим самым большим другом, но больше им не является. Он предал меня в политике. Он соскочил с ветки. Есть некоторые вещи в жизни, которые я считаю неизменными — как в политике, так и вне её — но когда такое случается с человеком, который тебе всегда импонировал и с которым у тебя дружеские отношения, это грустно», — сказал Ромарио в подкасте Podcast do Garotinho.

«Кто он такой, чтобы называть меня предателем? Ромарио стареет, и я думаю, что он становится склеротиком, говорит много чепухи. Я сделал честную карьеру в футболе и в политике, никогда не участвовал в подковёрных играх. Он эгоист, который всегда думал только о себе», – цитирует ответ Бебето UOL.

Отметим, что в 2017 году бывшие футболисты вошли в центристскую партию «Подемос», но позже их пути разошлись. Ромарио, сенатор от Рио-де-Жанейро, присоединился к либеральной партии Жаира Болсонару в 2021 году, а Бебето, бывший депутат от Рио-де-Жанейро, является членом рабочей партии Лулы, которая вернулась к власти на последних президентских выборах.