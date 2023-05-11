Джеко: были предельно внимательны, ведь не каждый год играешь в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Эдин Джеко, автор первого гола в ворота «Милана», поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов, который завершился победой «нерадзурри» со счётом 2:0.

«Сколько мне лет? А сколько я говорил в прошлый раз? Да, мне всё ещё 37, но я чувствую себя хорошо. Сегодня я чувствовал себя более свежим, возможно, потому что отдыхал три дня назад. Не только я, но и вся команда была настроена максимально по-боевому, потому что не каждый год играешь в полуфинале Лиги чемпионов. Мы были сконцентрированы с первой до последней минуты и, в конце концов, были вознаграждены за это.

Иногда голы не залетают, и люди только и говорят об этом, но я приношу команде больше, чем просто голы. Я много работаю для своих товарищей по команде, забил гол, а также проделал много важной работы на протяжении всего матча.

Новый контракт? Не знаю, вы должны спросить у руководства клуба», – цитирует Джеко Football-italia со ссылкой на Amazon Prime Italia.

Напомним, 10 мая завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Милан» принимал дома «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0. Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.