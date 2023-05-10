«Интер» переиграл «Милан» в первом матче 1/2 финала ЛЧ благодаря голам Джеко и Мхитаряна

Завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), в котором встречались «Милан» и «Интер». Финальный свисток арбитра Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу «Интера» со счётом 2:0.

«Интер» обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На восьмой минуте отличился нападающий Эдин Джеко, замкнувший подачу с углового в исполнении Хакана Чалханоглу. Через три минуты полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей, точным ударом из пределов штрафной площадки реализовав контрвыпад «Интера». Отметим, что в первом тайме арбитр после просмотра повторов отменил пенальти в ворота «Милана», а ещё в одном эпизоде Чалханоглу попал в штангу после передачи Мхитаряна.

Во втором тайме соперники не смогли поразить ворота, а ближе всего к голу в составе «Милана» подобрался Сандро Тонали, на 63-й минуте попавший в каркас ворот.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая. Вчера, 9 мая, в другой полуфинальной паре «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 1:1.