Томас Мюллер поиронизировал над информацией об уходе из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер опубликовал фотографию со своей лошадью по кличке Король Д’ави в одной из социальных сетей, поиронизировав над слухами о своём уходе из клуба, сообщает RMC Sport. Ранее информацию об уходе игрока публиковал Bild.

«Если бы вы могли читать газеты Короля Д’ави», — написал Мюллер, сопроводив сообщения хештегами со словами «всё внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».

Мюллер в этом году провёл 24 матча в бундеслиге, начав в основе 18 из них. Он пропустил часть нынешнего сезона, получив травму перед чемпионатом мира -2022 в Катаре.

По информации Bild, 33-летнего немецкого полузащитника расстраивает, что при Томасе Тухеле он стал реже попадать в стартовый состав «Баварии». Это могло подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является.