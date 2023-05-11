Томас Мюллер поиронизировал над информацией об уходе из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер опубликовал фотографию со своей лошадью по кличке Король Д’ави в одной из социальных сетей, поиронизировав над слухами о своём уходе из клуба, сообщает RMC Sport. Ранее информацию об уходе игрока публиковал Bild.
«Если бы вы могли читать газеты Короля Д’ави», — написал Мюллер, сопроводив сообщения хештегами со словами «всё внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».
Мюллер в этом году провёл 24 матча в бундеслиге, начав в основе 18 из них. Он пропустил часть нынешнего сезона, получив травму перед чемпионатом мира -2022 в Катаре.
По информации Bild, 33-летнего немецкого полузащитника расстраивает, что при Томасе Тухеле он стал реже попадать в стартовый состав «Баварии». Это могло подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является.
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