Эдин Джеко забивал в каждом своём полуфинальном матче ЛЧ в карьере
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Нападающий сборной Боснии и Герцоговины и «Интера» Эдин Джеко отметится одним забитым мячом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».
Этот гол стал для Джеко третьим на этой стадии турнира в карьере. Всего это его третий матч на стадии 1/2 финала в ЛЧ. Ранее в полуфиналах он поражал ворота «Ливерпуля» оба раза. Таким образом, он забивает в каждом полуфинальном матче Лиши чемпионов, в котором участвует.
Также Джеко стал одним из самых возрастных бомбардиров на этой стадии турнира. Джеко отличился в возрасте 37 лет и 54 дней. Только Райан Гиггз забивал в плей-офф ЛЧ в более зрелом возрасте – в 2011 году он стал автором гола в возрасте 37 лет и 148 дней, сообщает Opta.
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