«Этого не произойдёт». Кан — о возможном уходе Мюллера из «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что в клубе исключают вариант того, что нападающий Томас Мюллер попросит о трансфере по окончании текущего сезона. Функционер отметил, что форварда считают важным игроком.

«Пойму ли я, если Томас Мюллер придёт ко мне после сезона и скажет, что уходит? Этого не будет. Томас в хорошей форме, никогда не получал тяжёлых травм, у него сильный характер. Он чрезвычайно важен для нас. Я уверен, что Томас ещё сыграет за нас очень много матчей», — приводит слова Кана Sport Bild.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мюллер не доволен своим игровым временем при главном тренере Томасе Тухеле и готов рассмотреть вариант с уходом из «Баварии» уже ближайшим летом.

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