Михаил Бирюков: в каких-то из последних матчей мы дадим сыграть и Васютину, и Одоевскому

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о конкуренции между голкиперами сине-бело-голубых.
«Футбольная жизнь — такая штука, что не можешь поставить всех одновременно на поле, хотя все достойны этого. На то и конкуренция, чтобы каждый в её условиях прогрессировал. В любом случае, думаю, в каких-то из последних матчей чемпионата мы дадим сыграть и Васютину, и Одоевскому. Дальше будет уже от них зависеть, как они себя проявят. Могу только сказать, что им надо терпеть и ждать своего шанса. И работать.
Здесь никто не может дать гарантий. У нас нет такого, что кто-то заранее получает статус первого номера. Да, на сегодняшний день первый — Кержаков. Но он сам добился этого своей потрясающей работой на тренировках и надёжной игрой. Всё это зависит от конкуренции. Дальше, кто будет себя лучше проявлять на сборах, тот и будет играть», — приводит слова Бирюкова «Известия».
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
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