Михаил Бирюков — о Спаллетти: в «Зените» вообще плохие специалисты не работали

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков оценил вклад главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в чемпионство команды из Неаполя.
«Я периодически смотрел матчи «Наполи» в этом сезоне. И считаю, многое из того, что Спаллетти вкладывал здесь в «Зените», многие идеи тех времён он привнёс и в Неаполь. То, что он умеет ставить интересный футбол, при нём прогрессируют и раскрываются футболисты, ни для кого не секрет. Всё это сложилось воедино в его нынешнем клубе.
Самое главное, что он собрал боеспособный коллектив, который выполняет его требования. Отсюда и результат. Я не удивлён его победе, поскольку знаю его как сильного и амбициозного тренера. Впрочем, в «Зените» вообще плохие специалисты не работали. Со всеми иностранцами, как и с Сергеем Семаком, работать одно удовольствие», — приводит слова Бирюкова «Известия».
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
- 11 мая 2023
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