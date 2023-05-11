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Владимир Гранат: почему должно быть жалко «Торпедо»? Они сами виноваты в вылете из РПЛ

Владимир Гранат: почему должно быть жалко «Торпедо»? Они сами виноваты в вылете из РПЛ
Владимир Гранат
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями о том, кто вылетит из Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что по итогам РПЛ «Химки» и «Торпедо» точно отправятся на вылет. А в стыках будет какие-то две команды из тройки: «Факел», «Крылья» и «Пари НН». Всё будет решаться до самого последнего тура. Не жалко ли мне «Торпедо»? Я считаю, что всё по делу! Почему их должно быть жалко? Они сами виноваты. Давно знали, что выйдут в РПЛ, но никак не усилились. Многие футболисты не готовы к нашему чемпионату, вот и результат сразу. Не стоит их жалеть, у них было достаточно времени на подготовку и адаптацию. У них было всё, чтобы остаться в РПЛ.

С «Химками» такая же история. Зачем их жалеть? В клубе постоянная чехарда тренеров. При Юране у них всё было хорошо, но потом пришёл не тот тренер, который должен был тренировать команду. Гогниев оказался совсем не готов к РПЛ. Сказалась разница в уровнях чемпионатов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Торпедо» расположилось на последней строчке в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

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