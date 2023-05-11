Солигорский «Шахтёр» лишили золотых медалей чемпионата сезона-2022, чемпионом стал БАТЭ

«Шахтёр» из Солигорска и «Энергетик-БГУ» лишили золотых и серебряных медалей чемпионата Беларуси сезона-2022 из-за договорных матчей. Под санкции попала и «Белшина», сообщает Белорусская федерация футбола.
Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом и по этическим вопросам Белорусской федерации футбола (АБФФ) по делу о «странных» матчах по ходу сезона-2022. Чемпионом таким образом стал БАТЭ, второе место получает минское «Динамо», бронзовые достаются «Ислочи».
Помимо лишения наград, «Шахтёр», «Энергетик-БГУ» и «Белшина» также были наказаны лишением очков в сезонах-2023 и 2024 и денежными штрафами.
Решение вынесено на основании сведений, что по ходу сезона-2022 руководствами команд были организованы договорные матчи, а также «осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги».
Отметим, что команды могут обжаловать это решение, в течение трёх рабочих дней обратившись в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ.
- 11 мая 2023
-
13:52
-
13:39
-
13:30
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:15
-
12:12
-
12:01
-
11:53
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:27
-
11:15
-
11:15
-
11:09
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:48
-
10:18
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
10:01
-
09:53
-
09:52
-
09:38
-
09:30
-
09:30