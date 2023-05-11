Солигорский «Шахтёр» лишили золотых медалей чемпионата сезона-2022, чемпионом стал БАТЭ

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«Шахтёр» из Солигорска и «Энергетик-БГУ» лишили золотых и серебряных медалей чемпионата Беларуси сезона-2022 из-за договорных матчей. Под санкции попала и «Белшина», сообщает Белорусская федерация футбола.

Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом и по этическим вопросам Белорусской федерации футбола (АБФФ) по делу о «странных» матчах по ходу сезона-2022. Чемпионом таким образом стал БАТЭ, второе место получает минское «Динамо», бронзовые достаются «Ислочи».

Помимо лишения наград, «Шахтёр», «Энергетик-БГУ» и «Белшина» также были наказаны лишением очков в сезонах-2023 и 2024 и денежными штрафами.

Решение вынесено на основании сведений, что по ходу сезона-2022 руководствами команд были организованы договорные матчи, а также «осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги».

Отметим, что команды могут обжаловать это решение, в течение трёх рабочих дней обратившись в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ.