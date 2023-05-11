БАТЭ не будет признан чемпионом Беларуси после лишения «Шахтёра» золотых медалей

В Высшей лиге Беларуси сезона-2022 не будет чемпиона, сообщает «Прессбол».

По информации источника, что касается чемпиона и вице-чемпиона, то впервые за период суверенитета их имена по итогам сезона останутся в истории неназванными.

У солигорского «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ» были отобраны золотые и серебряные награды минувшего чемпионата Беларуси. Это неизбежно должно было повлечь за собой перераспределение медалей, однако его не будет. В Доме футбола постановили, что борисовский БАТЭ остаётся с бронзой.

Напомним, решение вынесено на основании сведений, что по ходу сезона-2022 руководствами команд были организованы договорные матчи, а также «осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд Высшей лиги».