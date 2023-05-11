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«Шахтёр» вылетает, «Энергетик-БГУ» на предпоследнем месте. Таблица после санкций БФФ

Солигорский «Шахтёр» переместился на последнее место в высшей лиге после решений со стороны БФФ, сообщает «Прессбол».

По информации источника, в пассиве горняков, которые потеряли 30 очков из-за санкций федерации, прямо сейчас -17 очков. «Энергетик-БГУ», у которого отняли 20 очков, занимает предпоследнее место с показателем -16. -8 очков у «Белшины», которая потеряла 10 очков из-за наказания.

Напомним, по итогам сезона напрямую вылетает только последняя команда высшей лиги, предпоследний коллектив сыграет в стыковых матчах.

Решение федерации вынесено на основании сведений, что по ходу сезона-2022 руководствами команд были организованы договорные матчи, а также «осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги».