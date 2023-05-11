Нигматуллин: «Торпедо» и «Химки» совсем не соответствуют уровню РПЛ и закономерно вылетают

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о выступлениях «Торпедо» и «Химок» в рамках Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.
«Уверен в том, что точно вылетят из РПЛ «Химки» и «Торпедо». В последнее время «Крылья» выступают уж очень слабо. Думаю, что их сейчас затянет в зону стыков, они находятся в опасности. «Факел» с приходом Евсеева начал с бодрой победы над «Ростовом».
Лично я в следующих четырёх турах буду переживать за Вадима и его команду. Хочется, чтобы воронежцы остались в РПЛ. Наверное, «Пари НН» вместе с «Крыльями» отправятся в стыковые матчи.
Жалко ли «Торпедо» и «Химки»? Нет. Они совсем не соответствуют уровню РПЛ. «Торпедо» торопилось, и во многих моментах случились проблемы.
Видно, что команду лихорадит и у них нет чёткого вектора развития. Такая же ситуация и у «Химок». Думаю, что всё складывается закономерно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 11 мая 2023
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